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Греция будет выдавать туристам штрих-код 

РИА Новости и ещё 2 32 минуты назад
Греция будет выдавать туристам штрих-код
Фото: РИА Новости
Греция вводит новые правила приема иностранных туристов, им нужно заполнить анкету и получить штрих-код, сообщает АТОР.
До 31 августа всем иностранным гостям, отправляющимся в Грецию на регулярных или чартерных рейсах, необходимо за 48 часов до вылета заполнить анкету (The Passenger Locator Form, PLF), размещенную на специальном сайте. В ней нужно указать информацию об аэропорте вылета, свое место пребывания и сроки нахождения в Греции, контактные данные. Заполнение формы пока доступно лишь на английском и немецком языках.
Эти данные затем будут оценены группой экспертов. Критерии риска включают страну происхождения, возможные контакты с инфицированными COVID-19 и страны, в которых за последние 15 дней побывал человек. После того, как вся предоставленная заявителем информация будет проверена, путешественник в течение 24 часов получит специальный штрих-код.
Он будет сканироваться с бумажных носителей или мобильных устройств в пунктах прибытия (аэропорты, морские порты, сухопутные границы). На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам будет предложено самостоятельно изолироваться по адресу, указанному в вопроснике.
По расчетам министерства здравоохранения Греции, новый протокол поможет обнаружить большинство импортированных случаев COVID-19.
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