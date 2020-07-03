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В Крыму ввели новые ограничения на отдых 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Крыму ввели новые ограничения на отдых
Фото: Lenta.ru
Отдых в Крыму организованных групп детей из других регионов России будет запрещен до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. О новых ограничениях говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, опубликованном в пятницу, 3 июля, на сайте местного правительства.
В частности, любым объектам размещения на полуострове следует приостановить бронирование мест, прием и размещение таких туристов. Помимо этого, запрещено покупать путевки в лагеря, которые на данный момент могут принимать только детей из Крыма.
«О межсубъектовом детском туризме пока речи не идет, дети отдыхают только внутри субъекта. С родителями могут [приезжать], потому что это ответственность исключительно родителей»,
— пояснила «Интерфаксу» руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Отмечается, что в начале июля в республике начнут работу 14 загородных лагерей и 60 лагерей дневного пребывания при школах.
19 июня Аксенов извинился перед туристами за режим обсервации, ранее действовавший на полуострове, и пригласил их приехать на курорт. Он добавил, что жесткие меры безопасности в республике помогли удержать ситуацию с распространением инфекции под контролем. По его словам, по сравнению с другими субъектами страны, Крым находится «на достаточно хорошем фоне».
Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начали принимать отдыхающих из всех российских регионов.
Согласно последним данным, в Крыму с начала пандемии выявлено 712 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 553 выздоровевших пациента, 30 носителей инфекции скончались.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , Интерфакс
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