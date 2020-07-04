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Спрос восстановлен: гостиницы Крыма взвинтили цены 

News.ru и ещё 14 4 часа назад
Спрос восстановлен: гостиницы Крыма взвинтили цены
Фото: News.ru
Отели и владельцы частных средств размещения в Крыму повысили цены на 15–30%. Это вызвано тем, что они селят туристов в новых условиях с учётом требований Роспотребнадзора.
При этом представители гостиниц подгоняют россиян с выбором, утверждая, что те должны успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Таким образом на полуострове создают туристический ажиотаж, рассказала директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья Tvil.ru Оксана Шустикова.
На этом фоне, отметила она, сложно понять, бронировать гостиницы и базы отдыха сейчас или всё-таки лучше подождать. Хотя рост спроса всё же заметен.
Достаточное большое число путешественников бронируют поездки самостоятельно. Если сравнивать июнь 2020 года с прошлым, то спрос на внутренний туризм полностью восстановился. В июле ожидаем рост бронирований на 30–50% по сравнению с 2019-м, — цитирует Шустикову РИА Новости.
В этом году отдых в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе самостоятельным туристам обойдётся в среднем в 19,4 тысячи рублей за десять ночей. В Судаке отдых чуть дороже ― 21 тысяча за восемь ночей. В Евпатории просят 25 тысяч рублей за десять ночей, а Ялте ― 30 тысяч рублей за восемь ночей. Агентство уточняет, что цены приведены для семьи из трёх-четырёх человек с детьми без затрат на дорогу и питание.
По словам Шустиковой, из-за требований социальной дистанции многие путешественники предпочитают бронировать частный сектор — апартаменты и коттеджи. Кроме того, гости стали чаще запрашивать индивидуальный трансфер и больше внимания обращать на парковку для машины рядом с тем местом, где планируют остановиться.
Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму проводится проверка гостиниц и санаториев на предмет соблюдения ими санитарных требований. Власти полуострова рассчитывают, что его курорты в нынешнем сезоне посетят до 1,5 млн туристов.
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Новости путешествий , Все включено , Роспотребнадзор , РИА Новости
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