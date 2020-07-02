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Огромная волна унесла молодоженов в океан 

Мария Сергеева 1 час назад
В американском городе Лагуна-Бич, штат Калифорния, огромная волна застигла молодоженов врасплох, унося их в океан. Об этом сообщает KABC-TV.
Отмечается, что пара оказалась в воде, когда решила сфотографироваться на пляже. Происходящее заметил очевидец, который снимал мужчину и женщину с возвышенности. Он тут же начал звать людей на помощь.
В воду бросились спасатели, которым удалось добраться до молодоженов вплавь и вытащить их на берег. Пара отделалась лишь испугом.
Ранее "Рамблер" писал о том, что студенты в США устроили вечеринки ради заражения COVID-19.
Новости путешествий , Видео
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