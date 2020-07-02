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Огромная волна унесла молодоженов в океан 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Огромная волна унесла молодоженов в океан
Фото: Lenta.ru
В американском городе Лагуна-Бич, штат Калифорния, огромная волна унесла молодоженов в океан. Об этом сообщает KABC-TV.
Молодожены оказались в воде, когда фотографировались на пляже. Происходящее заметил очевидец, который снимал их с возвышенности. Он немедленно стал звать на помощь.
В воду бросились несколько спасателей. Им удалось добраться до смытых молодоженов вплавь и вытащить их на берег. В результате происшествия никто не пострадал.
В декабре 2019-го сообщалось, что в Индонезии цунами смыло музыкантов местной рок-группы Seventeen, выступавших на сцене. Момент удара стихии попал на видео.
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