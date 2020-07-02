В американском городе Лагуна-Бич, штат Калифорния, огромная волна унесла молодоженов в океан. Об этом сообщает KABC-TV.

Молодожены оказались в воде, когда фотографировались на пляже. Происходящее заметил очевидец, который снимал их с возвышенности. Он немедленно стал звать на помощь.

В воду бросились несколько спасателей. Им удалось добраться до смытых молодоженов вплавь и вытащить их на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

В декабре 2019-го сообщалось, что в Индонезии цунами смыло музыкантов местной рок-группы Seventeen, выступавших на сцене. Момент удара стихии попал на видео.