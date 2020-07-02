Дания открывает границы 

Дания после улучшения ситуации с распространением коронавируса открывает свои границы для граждан дальнего зарубежья: Австралии, Канады, Новой Зеландии, Тайланда, Южной Кореи и Японии. Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел королевства.

Однако несмотря на то, что теперь туристы из этих стран могут беспрепятственно приезжать в Данию, рекомендации для датских граждан в отношении поездок в эти государства остаются прежними. Это связано с действующими там ограничениями на въезд и карантинными правилами. МИД не советует датчанам отправляться без крайней нужды за пределы Европы, а также в шесть европейских государств: Великобританию, Ирландию, Мальту, Португалию, Румынию и Швецию. В последней исключение составляют лены (административно-территориальные единицы) Вестерботтен, Крунуберг и Блекинге.

Для Европы рекомендации обновляются еженедельно, по четвергам, во второй половине дня. Они основаны на соответствии ситуации ряду так называемых объективных критериев. Сюда входит количество зараженных, которых должно быть менее 20 на 100 тыс. населения.