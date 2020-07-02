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Дания открывает границы 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Дания открывает границы
Фото: Depositphotos
Дания после улучшения ситуации с распространением коронавируса открывает свои границы для граждан дальнего зарубежья: Австралии, Канады, Новой Зеландии, Тайланда, Южной Кореи и Японии. Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел королевства.
Однако несмотря на то, что теперь туристы из этих стран могут беспрепятственно приезжать в Данию, рекомендации для датских граждан в отношении поездок в эти государства остаются прежними. Это связано с действующими там ограничениями на въезд и карантинными правилами. МИД не советует датчанам отправляться без крайней нужды за пределы Европы, а также в шесть европейских государств: Великобританию, Ирландию, Мальту, Португалию, Румынию и Швецию. В последней исключение составляют лены (административно-территориальные единицы) Вестерботтен, Крунуберг и Блекинге.
Для Европы рекомендации обновляются еженедельно, по четвергам, во второй половине дня. Они основаны на соответствии ситуации ряду так называемых объективных критериев. Сюда входит количество зараженных, которых должно быть менее 20 на 100 тыс. населения.
Что касается остального мира, то во вторник Совет ЕС внес изменения в отношении 14 стран, в результате теперь можно принимать туристов из Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Общим для этих стран является изменение цвета эпидемиологической угрозы на желтый. Если во время нахождения в какой-то из них угроза снова станет красного цвета, всем датским гражданам рекомендовано немедленно вернуться на родину и пройти тест на COVID-19.
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Новости путешествий , МИД , Совет Европы
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