Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Египет принял первые туристические рейсы 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Египет принял первые туристические рейсы
Фото: Газета.Ru
Первые международные туристические рейсы приняли в Египте спустя трех месяцев перерыва. Об этом сообщает Arab News.
Так, по словам губернатора провинции Красное море Амра Ханафи, с Украины в аэропорт Хургады прибыли 166 туристов в среду, 1 июля.
Он уточнил, что во время трансфера до отеля гостям были предоставлены все меры по соблюдению безопасности на фоне продолжающейся пандемии нового типа короанвируса COVID-19.
Губернатор добавил, что в аэропорту была установлена специальная разметка для передвижения по залам, прилетевшим туристам измерили температуру и продезинфицировали багаж.
Видео дня. Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Газета.Ru: последние новости
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией 15 июля Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией 15 июля S7 получила телеграмму от Росавиации о продлении ограничений на полеты S7 получила телеграмму от Росавиации о продлении ограничений на полеты Почти 70 российских регионов возобновят прием туристов Почти 70 российских регионов возобновят прием туристов
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мешки с мусором, горы веток»: что творится в Сочи
«Мешки с мусором, горы веток»: что творится в Сочи
Отдых в Турции обернулся изоляцией
Отдых в Турции обернулся изоляцией
Краснодарские курорты умоляют туристов не приезжать
Краснодарские курорты умоляют туристов не приезжать
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Бункеры, где прячутся миллионеры
10:22
Бункеры, где прячутся миллионеры
Новости путешествий
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
06:33
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
Новости путешествий
Туристы ринулись в Крым
05:07
Туристы ринулись в Крым
Новости путешествий
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение