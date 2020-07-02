Египет принял первые туристические рейсы 

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Первые международные туристические рейсы приняли в Египте спустя трех месяцев перерыва. Об этом сообщает Arab News.

Так, по словам губернатора провинции Красное море Амра Ханафи, с Украины в аэропорт Хургады прибыли 166 туристов в среду, 1 июля.

Он уточнил, что во время трансфера до отеля гостям были предоставлены все меры по соблюдению безопасности на фоне продолжающейся пандемии нового типа короанвируса COVID-19.

Губернатор добавил, что в аэропорту была установлена специальная разметка для передвижения по залам, прилетевшим туристам измерили температуру и продезинфицировали багаж.