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Как правильно организовать путешествие с палаткой 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как правильно организовать путешествие с палаткой
Фото: depositphotos.com
Лето в самом разгаре, поэтому самое время отправляться в путешествие! Наша бескрайняя родина богата самыми разнообразными красотами природы. Чтобы полностью окунуться в атмосферу и прочувствовать весь колорит на себе, «Рамблер» предлагает отправиться за город с палаткой.
Казалось бы, что может быть проще, чем поездка в кемпинг. На самом деле, в таком путешествии есть несколько нюансов, несоблюдение которых может значительно испортить впечатления от отдыха.
Прежде всего, надо усвоить одно правило: «Лучше взять больше вещей, чем мало». Причем большинство из них — мелочи, о которых путешественники забывают.
Конечно, в первую очередь, необходимо приобрести кемпинговую палатку, спальник, коврик и надувную подушку. Это знает даже начинающий турист. Перечисленные атрибуты необходимы для комфортного сна — вам всегда будет тепло и уютно.
Также не стоит пренебрегать тентом, под которым можно оборудовать кухню. Возьмите складную мебель, горелку и посуду, чтобы готовить в путешествии вкусные и полезные блюда. Ошибка многих новичков в том, что они отдают предпочтение снекам и сухпайку, который не приносит сил и чувства насыщения. А для активного отдыха это очень важно.
Но самое ценное и, как правило, часто забываемое — содержимое походного рюкзака. «Рамблер» приводит 15 обязательных вещей, которые должны быть с вами в походе:
  • Аптечка;
  • Спички или зажигалка;
  • Перчатки тряпичные или резиновые;
  • Складной нож;
  • Мешки для мусора;
  • Полотенце;
  • Мыло;
  • Туалетная бумага и влажные салфетки;
  • Средства от насекомых;
  • Солнцезащитные средства;
  • Бельевая веревка;
  • Скотч;
  • Дождевик;
  • Термос;
  • Маленькая лопата.
При соблюдении этих рекомендаций, вы сделаете свое путешествий незабываемым. Вам не придется переживать из-за того, что «что-то пошло не так» — ведь в вашем рюкзаке необходимый набор на все случаи жизни.
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