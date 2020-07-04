Как правильно организовать путешествие с палаткой 

Лето в самом разгаре, поэтому самое время отправляться в путешествие! Наша бескрайняя родина богата самыми разнообразными красотами природы. Чтобы полностью окунуться в атмосферу и прочувствовать весь колорит на себе, «Рамблер» предлагает отправиться за город с палаткой.

Казалось бы, что может быть проще, чем поездка в кемпинг. На самом деле, в таком путешествии есть несколько нюансов, несоблюдение которых может значительно испортить впечатления от отдыха.

Прежде всего, надо усвоить одно правило: «Лучше взять больше вещей, чем мало». Причем большинство из них — мелочи, о которых путешественники забывают.

Конечно, в первую очередь, необходимо приобрести кемпинговую палатку, спальник, коврик и надувную подушку. Это знает даже начинающий турист. Перечисленные атрибуты необходимы для комфортного сна — вам всегда будет тепло и уютно.

Также не стоит пренебрегать тентом, под которым можно оборудовать кухню. Возьмите складную мебель, горелку и посуду, чтобы готовить в путешествии вкусные и полезные блюда. Ошибка многих новичков в том, что они отдают предпочтение снекам и сухпайку, который не приносит сил и чувства насыщения. А для активного отдыха это очень важно.

Аптечка;

Спички или зажигалка;

Перчатки тряпичные или резиновые;

Складной нож;

Мешки для мусора;

Полотенце;

Мыло;

Туалетная бумага и влажные салфетки;

Средства от насекомых;

Солнцезащитные средства;

Бельевая веревка;

Скотч;

Дождевик;

Термос;

Маленькая лопата. Но самое ценное и, как правило, часто забываемое — содержимое походного рюкзака. «Рамблер» приводит 15 обязательных вещей, которые должны быть с вами в походе:

При соблюдении этих рекомендаций, вы сделаете свое путешествий незабываемым. Вам не придется переживать из-за того, что «что-то пошло не так» — ведь в вашем рюкзаке необходимый набор на все случаи жизни.