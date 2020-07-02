Крым соединили автобусами с Белгородом 

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В Республике Крым запустили новые автобусные маршруты, соединяющие полуостров с Белгородом, один из них отправляется из Симферополя, второй — из Ялты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».

Кроме этого в республике открыт новый маршрут Керчь — Краснодар, в котором появилась остановка «Таманская автокасса». Всего с момента возобновления автобусного сообщения между Крымским полуостровом и материковой частью России уже восстановили более 30 автобусных маршрутов.

"На сегодняшний день, от объектов предприятия пассажиры могут отправиться в направлении таких городов, как Темрюк, Нальчик, Новороссийск, Сочи, Брянск, Москва, Ростов-на-Дону, Астрахань и другие. В ближайшее время будет возобновлена работа межрегионального транспорта в Пятигорск, Анапу, Крымск, Липецк, Саратов, Махачкала, Невинномысск, Санкт-Петербург и маршрута Севастополь — Дербент", — сообщил директор предприятия Андрей Бессмертный.

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При этом на предприятии напомнили, что в Крыму продолжает действовать масочный режим, который необходимо соблюдать при нахождении на территории автовокзалов и автостанций, а также во время самих поездок в автобусах.

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Как ранее сообщал РИА Новости Крым, с 1 апреля были отменены все межсубъектовые автобусные рейсы между республикой и другими регионами России, включая Севастополь. Автобусные перевозки из Крыма на материк возобновились 26 июня.