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Состоялся четвертый вывозной рейс из Греции 

РИА Новости 1 час назад
Состоялся четвертый вывозной рейс из Греции
Фото: РИА Новости
В четверг, 2 июля, состоялся четвертый вывозной рейс Афины-Москва, на этот раз его выполнила компания "Аэрофлот", сообщило посольство России в Греции.
До этого было три вывозных рейса из Греции в Россию, их выполнила греческая авиакомпания Aegean.
"Самолетом вывезено 116 человек, в том числе два гражданина Греции. Среди пассажиров были лица преклонного возраста, дети, в том числе один ребенок, летевший без сопровождения взрослых, семья с больным ребенком, проходившим реабилитацию в одной из клиник на севере Греции. Вылетела также группа российских моряков, которые работали на коммерческих судах, стоявших на рейде у греческих портов (часть моряков была вывезена ранее). Был пассажир с тяжелой инвалидностью, передвигающийся на коляске", — сообщили в посольстве.
Рейсом смогли воспользоваться ряд граждан, следовавших транзитом через Афины из других странах Европы, а также из Австралии.
"Один гражданин России, проживающий в Греции, вылетел в Москву в целях завершения процедур по усыновлению ребенка", — сообщили в дипмиссии.
"Росгражданам было оказано необходимое содействие как на этапе подготовки рейса, так и непосредственно в аэропорту, где дежурила группа дипломатов посольства". — говорится в сообщении.
"Взаимодействие с греческими властями в рамках организации вывозного рейса было тесным и эффективным, позволяло без задержек решать все возникающие вопросы", — отметили в посольстве России в Греции.
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Новости путешествий , Аэрофлот
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