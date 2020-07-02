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Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск 

Анастасия Иванова 1 час назад
Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск
Фото: depositphotos.com
У каждого второго россиянина нет денег, чтобы спланировать отпуск. Это выяснилось в результате опроса, проведенного сервисом Туту.ру.
Каждый пятый респондент заявил, что его накоплений хватит «разве что только на поездки по области». Готовы отправиться в путешествие 15% опрошенных. На данный момент они ждут снятия ограничений по интересующим их направлениям.
Уже купили билеты или забронировали тур только 4% россиян, а 3% хотят взять кредит, чтобы оплатить запланированный отдых. Еще 8% ответили, что им не нужно копить деньги на отпуск. В опросе приняли участие три тысячи россиян.
Согласно данным сервиса, в июне вырос спрос на авиабилеты за границу. Среди популярных направлений — Узбекистан, Молдавия, Армения и Белоруссия.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия запретила международные полеты до августа.
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