Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск 

У каждого второго россиянина нет денег, чтобы спланировать отпуск. Это выяснилось в результате опроса, проведенного сервисом Туту.ру.

Каждый пятый респондент заявил, что его накоплений хватит «разве что только на поездки по области». Готовы отправиться в путешествие 15% опрошенных. На данный момент они ждут снятия ограничений по интересующим их направлениям.

Уже купили билеты или забронировали тур только 4% россиян, а 3% хотят взять кредит, чтобы оплатить запланированный отдых. Еще 8% ответили, что им не нужно копить деньги на отпуск. В опросе приняли участие три тысячи россиян.

Согласно данным сервиса, в июне вырос спрос на авиабилеты за границу. Среди популярных направлений — Узбекистан, Молдавия, Армения и Белоруссия.