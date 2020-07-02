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Росавиация продлила запрет на международные полеты до августа 

Вечерняя Москва и ещё 13 1 час назад
Росавиация запретила международные полеты до 1 августа
Фото: Вечерняя Москва
Аэропорты России получили от Росавиации телеграмму с уведомлением о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан, сообщает РБК в четверг, 2 июля, со ссылкой на документ.
По данным агентства, запрет продлевается до 1 августа.
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Новости путешествий , Росавиация , РБК
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