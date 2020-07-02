Росавиация запретила международные полеты до 1 августа

Ещё
Далее:
Читайте также:
рамблер без рекламы
Найти
Новости путешествий
Путеводители
Ещё
читайте рамблер без рекламы
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Росавиация продлила запрет на международные полеты до августа
Вечерняя Москва
и
ещё 13
1 час назад
Фото:
Вечерняя Москва
Комментарии
Все новости на карте
Аэропорты России получили от
Росавиации
телеграмму с уведомлением о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан, сообщает РБК в четверг, 2 июля, со ссылкой на документ.
По данным агентства, запрет продлевается до 1 августа.
Читать ещё •••
Видео дня. Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт рассказал о сроках открытия курортов Турции для российских туристов
Роспотребнадзор скорректировал рекомендации для отдыхающих в санаториях
Ростуризм рекомендует переносить отмененные из-за COVID-19 туры
Новости путешествий
,
Росавиация
,
РБК
читайте рамблер без рекламы
Читайте также
«Мешки с мусором, горы веток»: что творится в Сочи
рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
Новости партнеров
Главное сейчас
Бункеры, где прячутся миллионеры
Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск
3
Жить в отеле в пандемию: насколько это опасно
Россия запретила полеты за границу до августа
40
рамблер без рекламы
Видео
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий
Другое
10:22
Бункеры, где прячутся миллионеры
Новости путешествий
06:33
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
Новости путешествий
05:07
Туристы ринулись в Крым
Новости путешествий
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение