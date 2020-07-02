Жить в отеле в пандемию: насколько это опасно 

Большинство стран, в числе которых и Россия, постепенно снимают ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19. В частности, многие отели уже вновь приступили к работе. Однако, безопасно ли останавливаться в них, ведь окончательной победы над коронавирусом еще не произошло. Ответ на этот вопрос — в материале "Рамблера".

Несмотря на то, что большая часть отелей и других объектов размещения крайне серьезно относится к правилам дезинфекции, риск заразиться COVID-19 в путешествии все еще довольно высок. Дело в том, что в отеле вам придется неизбежно контактировать с множеством людей, — некоторые из них могут быть бессимптомными носителями коронавируса. Из-за того, что признаков болезни у них нет, такие люди могут заразить вас, не подозревая об этом.

Еще одна опасность — поверхности, на которых оседает вирус. Уже не раз появлялась информация о том, что COVID-19 был обнаружен на разных предметах в гостиничных номерах, где проживали туристы без симптомов.

Если вы все же решились остановиться в отеле или гостинице, необходимо соблюдать ряд правил для того, чтобы обезопасить себя.

Во-первых, носите маску в общественных местах, а также соблюдайте дистанцию.

Во-вторых, старайтесь как можно реже дотрагиваться до поверхностей в местах общего пользования: кнопок в лифте, дверных ручек, столов и стульев. После посещения общей зоны обязательно продезинфицируйте руки.

В-третьих, перед заселением попросите персонал убрать из вашего номера декоративные подушки и покрывала. Оказавшись в номере, продезинфицируйте поверхности. Кроме того, по возможности старайтесь употреблять пищу либо в своей комнате, либо на улице.

И наконец, собирая чемодан, не забудьте взять с собой следующий набор вещей, который вам обязательно пригодится: санитайзер, чистящее средство для поверхностей, маски, перчатки и бумажные полотенца.