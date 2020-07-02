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«Мешки с мусором, горы сухих веток»: что творится в заваленном туристами Сочи 

Диана Товсепова 2 часа назад
Пандемия коронавирусной инфекции с ног на голову перевернула туристический бизнес во всем мире. Российские курорты также не остались в стороне — вводились жесткие ограничения, закрывались гостиницы, рестораны и парки, а всех приезжих помещали в обсерватор на 14-дневный карантин.
Однако со второй половины июня карантинные меры начали смягчаться и курорты потихоньку стали возвращаться к почти обычной жизни. Однако далеко не все местные жители с этим согласны.
Как выяснил "Рамблер", волна бронирований и рейсов в Сочи не на шутку напугала горожан, уверенных, что поток отдыхающих только усугубит эпидемиологическую обстановку в регионе.
О том, что курорты уже заполнены под завязку, говорят фото с набережных и пляжей, на которых видно, что ни о какой социальной дистанции не может быть и речи.
Однако многих интересует еще и вопрос безопасности и гигиены в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, в Сети опубликовали фото с одного из сочинских пляжей, на котором огромные мешки с мусором мирно соседствуют с телами отдыхающих.
Соцсети
Видно также, что соблюдать дистанцию у туристов не очень получается.
" Были утром на городском пляже, и вот что мы там увидели. Мешки с мусором, горы сухих веток. ⠀ Гости нашего города были очень возмущены этим мусором, да действительно неприятно даже для нас местных жителей…", — написал местный житель в Сети.
Соцсети
Однако многие считают, что такая ситуация возникает из-за чрезмерной неопрятности отдыхающих, которые оставляют за собой на пляжах горы мусора.
"Вот совершенно правильно, надо каждый день мешки вдоль берега ставить, может так до людей дойдет и они перестанут оставлять все на пляже…Ежедневно в 5 утра хожу на море и каждый день все завалено: бутылки, стаканчики, кукуруза, бычки, прокладки, салфетки, жвачки закопанные в камни…Люди вы вообще нормальные?! …", — возмущаются жители в Сети.
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Новости путешествий , Видео
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