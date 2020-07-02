Пандемия коронавирусной инфекции с ног на голову перевернула туристический бизнес во всем мире. Российские курорты также не остались в стороне — вводились жесткие ограничения, закрывались гостиницы, рестораны и парки, а всех приезжих помещали в обсерватор на 14-дневный карантин.

Однако со второй половины июня карантинные меры начали смягчаться и курорты потихоньку стали возвращаться к почти обычной жизни. Однако далеко не все местные жители с этим согласны.

Как выяснил "Рамблер", волна бронирований и рейсов в Сочи не на шутку напугала горожан, уверенных, что поток отдыхающих только усугубит эпидемиологическую обстановку в регионе.

О том, что курорты уже заполнены под завязку, говорят фото с набережных и пляжей, на которых видно, что ни о какой социальной дистанции не может быть и речи.

Однако многих интересует еще и вопрос безопасности и гигиены в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, в Сети опубликовали фото с одного из сочинских пляжей, на котором огромные мешки с мусором мирно соседствуют с телами отдыхающих.

Соцсети

Видно также, что соблюдать дистанцию у туристов не очень получается.

" Были утром на городском пляже, и вот что мы там увидели. Мешки с мусором, горы сухих веток. ⠀ Гости нашего города были очень возмущены этим мусором, да действительно неприятно даже для нас местных жителей…", — написал местный житель в Сети.

Соцсети

Однако многие считают, что такая ситуация возникает из-за чрезмерной неопрятности отдыхающих, которые оставляют за собой на пляжах горы мусора.