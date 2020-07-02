Спецрейс вывезет граждан ЕС из Москвы в Амстердам

Вывозной рейс из Москвы в Амстердам для граждан Нидерландов и граждан других государств ЕС, а также людей с видом на жительство в этой стране состоится 4 июля, сообщили в посольстве Нидерландов в РФ.
"В субботу 4 июля авиакомпания "Аэрофлот" вылетает по маршруту Москва-Амстердам (SU2694)", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.