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Абхазия может открыться для россиян в июле 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Абхазия может открыться для россиян в июле
Фото: Моя Москва.онлайн
Власти Абхазии приняли решение проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, у гостей намерены требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус, сообщает АТОР.
В регионе планируют внимательно следить за эпидобстановкой на Кубани, где с 21 июня заработали гостиницы. По расчетам абхазских властей, к 10 июля станет ясно, как отразились эти послабления на ситуации с заболеваемостью.
Как заявил на заседании оперштаба заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба, если обойдется без серьезных вспышек, то в Абхазии начнут прорабатывать возможность реализации мер по открытию туристических объектов и рассматривать определенные условия заезда иностранных граждан.
Минтуризма Абхазии уже представил предварительные условия по приему туристов. План предполагает поэтапное открытие границы. На первом этапе въезд разрешат иностранцам, имеющим путевку в гостиницы или санатории на срок свыше пяти дней. Затем откроют въезд группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней.
Въезжающим, согласно плану Минтуризма, необходимо иметь при себе справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора, страховой полис, документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.
По оценкам большинства туроператоров, требование о справках с отрицательным тестом на коронавирус приведет к падению спроса на направление. В качестве примера генеральный директор крупного туроператора Сергей Ромашкин приводит практику санаториев Краснодарского края, которые при необходимости требований таких документов от туристов работали лишь с загрузкой 20 процентов, а многие объекты вообще предпочли не открываться.
Эксперт отмечает, что Абхазия позиционируется как бюджетное направление, и в этом случае не все туристы будут готовы выложить не менее пяти-шести тысяч рублей из расчета на семью, чтобы сдать тесты на COVID-19.
Как добавляют представители другого туроператора, уже сегодня по причине "закрытости" Абхазии многие туристы перебронируют направление на размещение в Сочи и Адлере.
В том, что требование справок на отсутствие коронавируса серьезно ослабит спрос на туры в Абхазию соглашаются представители еще нескольких компаний. По оценкам экспертов, по этой причине часть аудитории предпочтет перебронировать туры в Абхазию на более поздний период — до момента снятия всех ограничений.
Летом же поедут 10-20 процентов потенциальных туристов. Правда, по мнению экспертов, из-за позднего старта сезон может продлиться до октября включительно.
Туроператоры обращают внимание и не эпидемиологический статус Абхазии: пока неясно, отправит ли Роспотребнадзор туристов, возвращающихся с абхазских курортов, на двухнедельную самоизоляцию
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Новости путешествий , Сергей Ромашкин , Роспотребнадзор
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