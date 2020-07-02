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Раскрыты предпочтения отдыхающих в Крыму российских богачей 

Lenta.ru 3 часа назад
Отдых в Крыму в текущем сезоне на фоне пандемии коронавируса начали выбирать «новые туристы» — состоятельные россияне, которые до введения ограничительных и карантинных мер привыкли отдыхать за границей. Их предпочтения раскрыл в собственном исследовании сервис бронирования Tvil.ru (результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Согласно полученным данным, большинство богатых россиян выбирают для отпуска в республике Ялту, Алупку и Мисхор. Как правило, они размещаются на виллах, внесенных в список культурного наследия, а также в коттеджах и элитных апартаментах.
При этом средний чек поездок на период до 15 дней в частных домах составляет около 200 тысяч рублей, а в квартирах на срок до девяти ночей — 138 тысяч рублей.
«Туристы нередко сравнивают, в целом, Крым с Черногорией, а в частности, Оленевку с "русскими Мальдивами", Поповку с Карибами», — указано в тексте.
Предполагается, что богатые отдыхающие помогут «заново открыть» полуостров и познакомить путешественников с его инфраструктурой — к примеру, виндсерфингом, сапсерфингом и красивыми пляжами.
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Новости путешествий , Видео , Lenta.ru
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