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Абхазия предложила России открыть границы 

Газета.Ru и ещё 11 42 минуты назад
Абхазия предложила России открыть границы
Фото: Газета.Ru
Абхазия направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение открыть границы между странами для туристов с 15 июля, заявил президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом пишет "Интерфакс".
"Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы будем открывать границу для организованных групп туристов", — сказал Бжания.
Он отметил, что туристов будут расселять в гостиницах, где есть медицинская помощь. Также для въезда в страну понадобятся страховка и паспорт COVID-19.
Бжания добавил, что если ситуация будет складываться хорошо, то с 1 августа можно будет открыть границы для индивидуального туризма.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Новости путешествий , Аслан Бжания , Михаил Мишустин , ВОЗ , Интерфакс
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