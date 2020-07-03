Абхазия предложила России открыть границы 

Абхазия направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение открыть границы между странами для туристов с 15 июля, заявил президент Абхазии Аслан Бжания . Об этом пишет "Интерфакс".

"Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы будем открывать границу для организованных групп туристов", — сказал Бжания.

Он отметил, что туристов будут расселять в гостиницах, где есть медицинская помощь. Также для въезда в страну понадобятся страховка и паспорт COVID-19.

Бжания добавил, что если ситуация будет складываться хорошо, то с 1 августа можно будет открыть границы для индивидуального туризма.