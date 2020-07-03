Названа самая желанная страна для поездок у россиян

Самой желанной страной для путешествий у российских туристов оказалась Италия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне хотели бы отправиться в первую очередь после открытия внешних границ, большинство (13,75 процента) выбрали Италию, а также Испанию (9,4 процента) и Португалию (6,3 процента).

Кроме того, в список наиболее желанных направлений попали Таиланд (6 процентов голосов), Турция (5 процентов) и Греция (4,4 процента). Также отечественные туристы отмечали Грузию, США, Японию и Францию.

Вдобавок эксперты выяснили, что многим россиянам уже неважно, куда лететь, — они готовы купить билеты в первую зарубежную страну, которая примет туристов из России.

Ранее в июле стало известно, что Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан на фоне пандемии коронавируса до 1 августа. Соответствующую телеграмму агентство разослало аэропортам. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд за границу.

О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Предполагалось, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.