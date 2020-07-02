Россияне стали планировать поездки, как до пандемии 

Эксперты рассказали, как за время пандемии изменилась глубина бронирования билетов на самолеты и поезда, то есть период с момента покупки до отъезда, сообщает OneTwoTrip.

Во время режима самоизоляции большинство клиентов сервиса не отваживались планировать путешествия в долгосрочной перспективе. Так, в апреле накануне вылета (максимум за семь дней) бронировали 81 процент авиабилетов, тогда как средний показатель за весь прошлый год составил 55 процентов.

Начиная с мая тенденция стала меняться. Сократилось число бронирований в последний момент — до 64 процентов. За 8-30 дней до путешествия приобреталось 26 процентов перелетов — почти в два раза больше, чем в апреле.

В июне показатели почти пришли в норму. Так, 31 процент путешественников покупали билеты с датой вылета через 8-30 дней, а 10 процентов планировали перелеты через два-три месяца. Но 59 процентов по-прежнему покупали авиабилеты накануне вылета, то есть не позднее, чем за семь дней до путешествия.

С поездами схожая картина: в апреле максимум за три дня до поездки покупали 67 процентов железнодорожных билетов, в июне же — 44 процента. Правда, эксперты уточняют, что билеты на поезд и в обычной ситуации редко покупают заранее: наибольшее число бронирований фиксируется за несколько дней до путешествия. В 2019 году 54 процента билетов приобретали за семь дней до отправления поезда, а вот за 60 дней и более покупали всего семь процентов.

В июне 2020 года, с ослаблением ограничительных мер в регионах, путешественники почувствовали себя свободнее и стали планировать поездки заранее. 20 процентов билетов были куплены за 15-44 дня до отправления поезда. Однако количество бронирований в последний момент все же довольно высоко: четверть путешественников по-прежнему покупают билеты за два-три дня, 16 процентов — за день, а три процента — непосредственно перед отъездом.