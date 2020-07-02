Севастополь и Екатеринбург будут развивать туризм

Туристические центры Екатеринбурга и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Документ был подписан между Муниципальным казенным учреждением "Столица Урала" и Государственным автономным учреждением "Центр развития туризма" Севастополя. Уральцы и севастопольцы договорились об обмене опытом и укреплении межрегиональных связей. Конечная цель соглашения — создать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма на территории России.

"Подписание соглашения заложило фундамент дружбы и сотрудничества, а опыт коллег из Екатеринбурга позволит крымскому городу-герою эффективно использовать имеющиеся ресурсы для привлечения туристического потока в Севастополь", — сказала директор ГАУ "Центр развития туризма" Валерия Бровцына.

Директор МКУ "Столица Урала" Алексей Котомцев в свою очередь выразил уверенность, что партнерство двух городов станет успешным, взаимовыгодным и плодотворным. Он отметил, что уральцев и крымчан объединяет то, что они живут в разных, но уникальных своей историей городах, которые стоит посетить российским и иностранным туристам.