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Севастополь и Екатеринбург будут вместе развивать туризм 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Севастополь и Екатеринбург будут развивать туризм
Фото: РИА Новости Крым
Туристические центры Екатеринбурга и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Документ был подписан между Муниципальным казенным учреждением "Столица Урала" и Государственным автономным учреждением "Центр развития туризма" Севастополя. Уральцы и севастопольцы договорились об обмене опытом и укреплении межрегиональных связей. Конечная цель соглашения — создать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма на территории России.
"Подписание соглашения заложило фундамент дружбы и сотрудничества, а опыт коллег из Екатеринбурга позволит крымскому городу-герою эффективно использовать имеющиеся ресурсы для привлечения туристического потока в Севастополь", — сказала директор ГАУ "Центр развития туризма" Валерия Бровцына.
Директор МКУ "Столица Урала" Алексей Котомцев в свою очередь выразил уверенность, что партнерство двух городов станет успешным, взаимовыгодным и плодотворным. Он отметил, что уральцев и крымчан объединяет то, что они живут в разных, но уникальных своей историей городах, которые стоит посетить российским и иностранным туристам.
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