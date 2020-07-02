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9 советов, как подготовить автомобиль к путешествию 

Волгоградская правда 4 часа назад
9 советов, как подготовить автомобиль к путешествию
Фото: Волгоградская правда
Специалисты сервиса объявлений Авито провели опрос и выяснили, что 40% наших соотечественников планируют в этом году путешествовать на машине. Из нашей статьи вы узнаете, как подготовить транспортное средство к поездке на любые расстояния.
1. Всегда берите с собой автомобильное зарядное устройство для гаджетов. Отдавайте предпочтение моделям с двумя USB-разъемами для одновременной зарядки нескольких устройств.
2. Не забудьте захватить также автомобильный держатель для телефона, если вы намерены использовать смартфон в качестве навигатора.
3. Очень желательно, если в вашей машине будет видеорегистратор — это страховка водителя в случае аварии. Помимо этого, из записей этого гаджета можно создать видео о поездке.
4. Если вы планируете жить в палатке во время отдыха, можно приобрести модель, которая крепится на крышу автомобиля. Такая палатка продается вместе с лестницей и удлинителем, в ней могут поместиться до трех человек.
5. Для удобства водителя, позаботьтесь заранее и приобретите подушку. Выбирайте модель, которая крепится на подголовник и принимает форму основания головы.
6. При длительном путешествии очень важно сохранить свежесть продуктов. В этом вам поможет автохолодильник.
7. Автомобильный инвертор также станет незаменимым помощником в долгой поездке — к нему можно подключать любые электронные устройства и приборы.
8. Если вы намерены двигаться по незнакомой трассе, лучше запаситесь домкратом и ремкомплектом для бескамерных шин. В случае небольшого повреждения шин они позволят самостоятельно и быстро устранить неисправность.
9. И еще. Не забудьте захватить с собой канистру — ее можно использовать для дополнительного топлива. Она также может пригодиться для хранения питьевой воды.
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