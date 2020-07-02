Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюардессы перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Названы самые мерзкие привычки пассажиров самолетов
Фото: Bernd Bieder / imagebroker / Globallookpress.com
Стюардессы нескольких авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.
Так, по словам одного из участников треда, бортпроводников поражает, что многие пассажиры склонны оставлять после перелета ненужные вещи и мусор в не предназначенных для этого местах.
«Подгузники, продукты питания, рвота, пакеты. Все это запихивают в любые щели, маленькие кармашки на спинках кресел и под сиденья»,
— пояснил он, подчеркнув, что таким образом туристы увеличивают число бактерий в салоне воздушного судна, в то время как у экипажа не хватает достаточно времени между рейсами, чтобы качественно его очистить.
«Люди вообще зачастую делают отвратительные вещи на откидных столиках: я видела, как они меняли на них подгузники, стригли ногти на ногах, — и это только малая часть»,
— пожаловалась еще одна стюардесса.
В связи с этим, считают сотрудники авиакомпаний, пассажирам стоит самим проводить дополнительную обработку окружающих поверхностей и не пренебрегать правилами гигиены.
Видео дня. Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Последние новости
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777 В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777 Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бункеры, где прячутся миллионеры
Бункеры, где прячутся миллионеры
Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск
Выяснилось, что у россиян нет денег на отпуск 3
Жить в отеле в пандемию: насколько это опасно
Жить в отеле в пандемию: насколько это опасно
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Бункеры, где прячутся миллионеры
10:22
Бункеры, где прячутся миллионеры
Новости путешествий
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
06:33
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
Новости путешествий
Туристы ринулись в Крым
05:07
Туристы ринулись в Крым
Новости путешествий
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение