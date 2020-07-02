Названы самые мерзкие привычки пассажиров самолетов

Стюардессы нескольких авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

Так, по словам одного из участников треда, бортпроводников поражает, что многие пассажиры склонны оставлять после перелета ненужные вещи и мусор в не предназначенных для этого местах.

«Подгузники, продукты питания, рвота, пакеты. Все это запихивают в любые щели, маленькие кармашки на спинках кресел и под сиденья»,

— пояснил он, подчеркнув, что таким образом туристы увеличивают число бактерий в салоне воздушного судна, в то время как у экипажа не хватает достаточно времени между рейсами, чтобы качественно его очистить.

«Люди вообще зачастую делают отвратительные вещи на откидных столиках: я видела, как они меняли на них подгузники, стригли ногти на ногах, — и это только малая часть»,

— пожаловалась еще одна стюардесса.

В связи с этим, считают сотрудники авиакомпаний, пассажирам стоит самим проводить дополнительную обработку окружающих поверхностей и не пренебрегать правилами гигиены.