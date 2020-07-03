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Около 20 регионов открыли детские летние лагеря 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Около 20 регионов РФ открыли детские летние лагеря
Фото: depositphotos.com
Около 20 регионов РФ начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях. Их число может увеличиться при благоприятной эпидситуации, сообщил в пятницу журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Из-за распространения коронавируса в России и мире открытие детских загородных лагерей было отложено на неопределенный срок. В ряде регионов планировалось возобновить летнюю оздоровительную компанию в начале июля.
"Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Все зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте безопасность отдыхающих", — сказал Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.
Он допустил, что число регионов, где разрешен летний отдых в лагерях, может вырасти, если позволит эпидситуация.
Коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 661 165 случаев заражения, выздоровели 428 978 человек, умерли 9 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Новости путешествий , Другое , Сергей Кравцов , Правительство РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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