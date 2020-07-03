Около 20 регионов РФ открыли детские летние лагеря

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Около 20 регионов РФ начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях. Их число может увеличиться при благоприятной эпидситуации, сообщил в пятницу журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Из-за распространения коронавируса в России и мире открытие детских загородных лагерей было отложено на неопределенный срок. В ряде регионов планировалось возобновить летнюю оздоровительную компанию в начале июля.

"Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Все зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте безопасность отдыхающих", — сказал Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он допустил, что число регионов, где разрешен летний отдых в лагерях, может вырасти, если позволит эпидситуация.