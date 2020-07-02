3 ошибки, которые могут испортить отдых в отеле

Летнее время идеально подходит для путешествий, и даже коронавирус этому стремлению не помеха. Как не обжечься на гостиничном отдыхе, сообщает ИА DEITA.RU.

Перед тем, как оплатить выбранный номер, важно узнать, все ли платежи включены в названную на сайте или сотрудником сумму. Есть вероятность, что к ней прибавятся какой-нибудь курортный сбор, плата за уборку или другая дополнительная плата.

Отсутствие привычки проверять счет может стоить вам немалых денег. Особенно это касается обширного чека: если у нем и так много позиций, у недобросовестных отельеров буквально руки будут чесаться добавить еще парочку дорогостоящих.

Покидая номер, проверьте все полочки и закутки. Если вы оставите вещи, вряд ли кто-то будет звонить вам и сообщать об этом, даже если вы оставите контакты и если находки не выбросят.