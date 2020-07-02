В Сочи стартовал сезон туристических походов 

Горные курорты и Кавказский заповедник в Сочи подготовили для туристов новые и усовершенствованные пешеходные маршруты в летнем сезоне, сообщает администрация города.

Отмечается, что в горном кластере Сочи стартовал сезон туристических походов. В открывшемся летнем сезоне горные курорты Сочи и Кавказский заповедник подготовили новые экскурсионные пешеходные маршруты. Экотропы отличаются протяженностью и уровнем сложности, рассчитаны на разные категории туристов с разным уровнем подготовки.

"Пешие маршруты Красной Поляны популярны у гостей города. Наши туристы совмещают отдых на побережье Черного моря с путешествиями в горах Кавказского заповедника. В новом сезоне горнолыжные курорты усовершенствовали инфраструктуру, открыли новые экскурсионные маршруты и экотропы для своих гостей. Все они безопасны для посетителей и, безусловно, заслуживают внимания гостей курорта", — цитируются в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.

Так, на горнолыжном курорте "Красная Поляна" подготовили более десяти новых пешеходных троп с водопадами, реликтовыми деревьями, альпийскими лугами. Протяженность маршрутов более 40 километров. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" предлагает прогулки в лесной зоне долины реки Мзымта, где можно увидеть знаковые объекты Олимпиады-2014 и живописное озеро. Семь маршрутов летних походов открыл и Кавказский государственный природный биосферный заповедник.