Авиакомпании Канады не будут соблюдать соцдистанцию

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Две крупнейшие авиакомпании Канады Air Canada и WestJet с 1 июля прекращают обеспечение обязательного социального дистанцирования на борту самолетов, сообщает телеканал CBC News.

Сообщается, что несмотря на возвращение к стандартной рассадке пассажиров в самолете, перед посадкой на борт Air Canada и WestJet проводят проверку температуры пассажиров, а также требуют носить защитную маску на протяжении полета. Кроме того, обе авиакомпании проводят "усиленную очистку" воздушных судов, а также сократили объем обслуживания в полете.

Телеканал сообщает, что многие пассажиры не рады отмене дистанции на борту и боятся заразиться коронавирусом из-за снятия ограничений.

По последним данным, в Канаде число инфицированных составляет 104 204 человека, скончался 8591 пациент с COVID-19.

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