Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиакомпании Канады прекратят соблюдение социальной дистанции в самолетах 

РИА Новости 4 часа назад
Авиакомпании Канады не будут соблюдать соцдистанцию
Фото: РИА Новости
Две крупнейшие авиакомпании Канады Air Canada и WestJet с 1 июля прекращают обеспечение обязательного социального дистанцирования на борту самолетов, сообщает телеканал CBC News.
Сообщается, что несмотря на возвращение к стандартной рассадке пассажиров в самолете, перед посадкой на борт Air Canada и WestJet проводят проверку температуры пассажиров, а также требуют носить защитную маску на протяжении полета. Кроме того, обе авиакомпании проводят "усиленную очистку" воздушных судов, а также сократили объем обслуживания в полете.
Телеканал сообщает, что многие пассажиры не рады отмене дистанции на борту и боятся заразиться коронавирусом из-за снятия ограничений.
По последним данным, в Канаде число инфицированных составляет 104 204 человека, скончался 8591 пациент с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Самые мистические заброшки мира
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
03:44
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение