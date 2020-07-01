В Израиле рассказали, как курорты принимают туристов 

В Ассоциации туризма Нетании поделились информацией о том, как восстанавливаются после пандемии и функционируют туристические объекты города, соблюдая новые санитарные правила "Фиолетовый знак".

Сегодня на израильском курорте Нетания откроются большинство отелей. Это место до пандемии посещали более 13 процентов россиян, приезжавших в страну, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

На пляжах соблюдаются ношение масок и физическая дистанция два метра между отдыхающими (одна семья или компания до шести человек могут находиться вместе).

Стулья и лежаки также размещены на расстоянии два метра друг от друга. Увеличена частота дезинфекции пляжного оборудования. Работает служба надзора за соблюдением новых санитарных правил.

В соответствии с ними в гостиницах тоже обязательно ношение масок, социальная дистанция в два метра между гостями и работниками и ограничение числа постояльцев, одновременно находящихся в помещении.

Столовые, рестораны, бассейны и оздоровительные центры при отелях увеличивают время работы, чтобы обслужить всех гостей в несколько смен. Завтраки сервируются с учетом требований законодательства, при помощи сотрудника в защитной одежде, который прошел специальное обучение. Также для постояльцев предусмотрена услуга заказа в номер еды в одноразовой посуде.

В лобби установлено дополнительное защитное оборудование на стойке приема и размещения, включая средства для бесконтактного измерения температуры. Из номеров убрана вся печатная продукция, введены дополнительные средства для надежной и безопасной уборки. Маски, перчатки и средства для дезинфекции рук в отелях Нетании выдаются бесплатно. Также предусмотрена усиленная вентиляция в общественных зонах.

Музеи и магазины города работают с выполнением таких требований, как измерение температуры на входе, ношение масок, ограничение максимального числа посетителей, наличие дистанции в два метра между гостями. Сотрудники соблюдают правила личной гигиены и постоянно дезинфицируют зоны и предметы общественного пользования.

В ресторанах и кафе столы размещены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, максимальное число посетителей ограничено. Введены строгие правила работы на кухне. Вынос блюд разрешается только работниками заведений.

Парикмахерские, сфера косметических услуг и альтернативной медицины также работают с соблюдением правил санитарной безопасности. Клиенты ожидают очереди на расстоянии двух метров друг от друга. После каждого посетителя проводится тщательная дезинфекция оборудования и инструментов.