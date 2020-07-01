Туристы в Испании оккупировали пляжи

В Испании полиция вынуждена регулировать посещение пляжей ввиду того, что отдохнуть у моря пожелало множество туристов, которые создали многокилометровые пробки у открывшегося курорта Коста-дель-Соль. "Рамблер" рассказывает о том, как обстоят дела с пляжным отдыхом в Испании.

Согласно информации The Sun, по выезде с курорта туристы столкнулись с пятикилометровой пробкой, поскольку не так давно Испания ослабила карантинные меры. В итоге в первые же выходные пляжи заполонили туристы и местные жители.

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Отмечается, что в течение недели несколько пляжей приходилось закрывать, так как те достигли максимальной вместимости к 14:00. Туристы не реагируют на предупреждения пляжных наблюдателей о максимуме пропускной способности пляжей, отдыхающие активно "сражаются" за участки, разграниченные с учетом социального дистанцирования. На многих пляжах введено патрулирование органами правопорядка ради сохранения численности туристов на низком уровне.

Примечательно, что на некоторых курортах до сих пор не разрешается снимать маску, в противном случае отдыхающего ждет штраф — 100 евро. Кроме того, в районе Бенидорм актуальны штрафы за нарушение пропускного режима и соцдистанции.