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В популярной у россиян стране спрогнозировали сроки открытия для них границ 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
В Черногории спрогнозировали сроки открытия для РФ
Фото: Lenta.ru
Популярная среди российских туристов Черногория, ранее объявившая о нежелании принимать их из-за эпидемиологической обстановки в стране, готовится к восстановлению турпотока из России в кратчайшие сроки. Об этом порталу Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказала директор Офиса по туризму Тивата Даника Баневич (Danica Banjevic).
По ее словам, прогнозируется, что открытие границ и снятие ограничений на въезд для россиян произойдет уже «очень скоро».
«Ведь Россия является одним из приоритетных рынков для нашей страны»,
— пояснила собеседница портала.
В то же время, подчеркнула она, никакой официальной информации по данному поводу в настоящее время нет.
Известно, что за минувший год Черногорию посетили более 384 тысяч туристов из России, что составило 15 процентов общего въездного турпотока, которые забронировали в местных объектах размещения 3,5 миллиона ночей — 25 процентов от общего количества забронированных ночей.
25 мая сообщалось, что Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно отказалась принимать путешественников из России из-за высокого уровня распространения инфекции. Так, с началом лета власти рассматривают открытие границ с государствами с аналогичной эпидемиологической ситуацией.
Черногория объявила о победе над коронавирусом 25 мая. Власти отметили, что это произошло благодаря слаженной работе госорганов страны и ответственности общества. В настоящее время правительство планирует справляться с последствиями пандемии. Согласно последним данным, в Черногории зафиксировано 576 случаев заражения COVID-19, 12 человек погибли, а 315 — вылечились.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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