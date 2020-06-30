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В Ростуризме дали прогноз по возвращению иностранных туристов 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Дан прогноз по возвращению иностранных туристов в РФ
Фото: RT на русском
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в организации надеются на возвращение иностранных туристов в Россию не позднее января 2021 года, после введения электронной визы на всей территории страны.
«У нас ключевая мера поддержки для въездного туризма — это старт режима электронной визы с 1 января 2021 года по всей России… Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов из-за рубежа»,
— приводит Интерфакс её слова.
Она отметила, что будет расширена государственная поддержка туроператоров за привоз иностранных туристов.
Ранее Догузова заявила, что туристическая отрасль России может восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции к весне 2021 года.
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Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм , Интерфакс
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