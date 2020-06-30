Дан прогноз по возвращению иностранных туристов в РФ

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в организации надеются на возвращение иностранных туристов в Россию не позднее января 2021 года, после введения электронной визы на всей территории страны.

«У нас ключевая мера поддержки для въездного туризма — это старт режима электронной визы с 1 января 2021 года по всей России… Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов из-за рубежа»,

— приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что будет расширена государственная поддержка туроператоров за привоз иностранных туристов.

Ранее Догузова заявила, что туристическая отрасль России может восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции к весне 2021 года.