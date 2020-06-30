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Названы курорты России, где больше всего мужчин 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Названы курорты России, где больше всего мужчин
Фото: РИА Новости
Российские мужчины сделали выбор. Самый популярный курорт у представителей сильного пола назвал онлайн-сервис бронирования отелей Tvil.ru.
На первом месте по популярности у россиян оказалась Ялта. Здесь можно встретить больше всего мужчин. Кроме Ялты, летом 2020 года мужчины выбирают для отдыха Алушту, Евпаторию, Феодосию, Судак, Севастополь и поселок Николаевка в Крыму, а также Сочи, Анапу и Геленджик.
По данным специалистов, в среднем россияне бронируют отдых на десять ночей и готовы заплатить за номер от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что туристка в крошечнном бикини взбесила весь Сочи.
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