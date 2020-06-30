Шведский стол в отелях никогда не будет прежним

Многие путешественники предпочитают останавливаться в отелях, которые предлагают систему "шведский стол". Но после пандемии условия предоставления такого сервиса претерпят серьезные изменения. Об этом пишет издание Mirror.

В основном речь идет о введении новых правил и норм, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Так, особое внимание будет уделено социальному дистанцированию.

Теперь нужно будет держать дистанцию в полтора-два метра и соблюдать очередность при подходе к общему блюду со своей тарелкой. Передвижение по залу будет строго регламентировано определенным маршрутом, от которого нельзя будет отклоняться.

Заранее приготовленные и разделенные на порции блюда будут подавать повара или официанты в защитных костюмах, а из общего пользования уберут некоторые привычные вещи, например, соусники и солонки.