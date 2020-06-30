Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шведский стол в отелях не будет прежним 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Шведский стол в отелях никогда не будет прежним
Фото: depositphotos.com
Многие путешественники предпочитают останавливаться в отелях, которые предлагают систему "шведский стол". Но после пандемии условия предоставления такого сервиса претерпят серьезные изменения. Об этом пишет издание Mirror.
В основном речь идет о введении новых правил и норм, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Так, особое внимание будет уделено социальному дистанцированию.
Теперь нужно будет держать дистанцию в полтора-два метра и соблюдать очередность при подходе к общему блюду со своей тарелкой. Передвижение по залу будет строго регламентировано определенным маршрутом, от которого нельзя будет отклоняться.
Заранее приготовленные и разделенные на порции блюда будут подавать повара или официанты в защитных костюмах, а из общего пользования уберут некоторые привычные вещи, например, соусники и солонки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи.
Видео дня. Самые мистические заброшки мира
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Москвичи массово уезжают отдыхать
Москвичи массово уезжают отдыхать
Выяснилось, как изменится шведский стол в Турции
Выяснилось, как изменится шведский стол в Турции
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
03:44
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение