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Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах России 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыта цена отдыха на популярных курортах РФ
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Стоимость отдыха на популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса осталась на уровне показателей прошлого года или ниже. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
По его словам, средняя цена недельного тура по отечественным направлениям составляет на данный момент около 25–30 тысяч рублей на двоих, с учетом расходов на транспорт и проживание.
При этом в настоящее время, заметил собеседник издания, многие туристические компании предлагают клиентам перебронировать ранее приобретенные зарубежные туры на поездки внутри страны.
«Это делается в том случае, если человек хочет отдохнуть сейчас. Когда откроется международное сообщение, пока не вполне ясно»,
— пояснил он.
Кроме того, стало известно о падении стоимости авиабилетов по некоторым маршрутам. Так, согласно данным «Туту.ру», цена билетов из Москвы в Симферополь и обратно по сравнению с прошлым годом упала на 27 процентов и составила 10,8 тысячи рублей, направление Москва — Сочи подешевело на 34 процента до отметки в 8,5 тысячи рублей, а перелет из столицы в Анапу — на 39 процентов, до 7,9 тысячи рублей.
29 июня сообщалось, что российские туристы ринулись по одному направлению к морю — туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи на фоне пандемии коронавируса. Так, по информации туристических компаний, запросы на отдых в регионе начали массово поступать сразу после 21 июня, когда в Краснодарском крае были сняты карантинные меры.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе начинают работу санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон будет функционировать в России с 1 июля.
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Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России , газета "Известия"
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