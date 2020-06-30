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Пилот назвал лучшее место в самолете для боящихся летать пассажиров 

Lenta.ru 50 минут назад
Названо лучшее место для тех, кто боится летать
Фото: Lenta.ru
Пилот частной авиакомпании назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности. Об этом пишет Daily Express.
Так, по словам летчика Джонни Ноулсона (Jonny Knowlson), места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровене крыла авиалайнера.
«Находясь ближе к центру самолета, вы будете ощущать его плавное движение, даже если в этот момент на него будут воздействовать подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и многое другое,
— заверил пилот.
Ранее в июне другой сотрудник авиационной отрасли отметил, что меньше всего турбулентность ощущается, когда пассажир выбирает кресло в передней части самолета. С таким заявлением выступил бывший бортпроводник EasyJet по имени Мэтт. Кроме того, он предложил нервничающим туристам садиться возле иллюминатора, поскольку вид за окном поможет им отвлечься.
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Новости путешествий , Easyjet
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