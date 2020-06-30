Названо лучшее место для тех, кто боится летать

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Пилот частной авиакомпании назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности. Об этом пишет Daily Express.

Так, по словам летчика Джонни Ноулсона (Jonny Knowlson), места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровене крыла авиалайнера.

«Находясь ближе к центру самолета, вы будете ощущать его плавное движение, даже если в этот момент на него будут воздействовать подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и многое другое,

— заверил пилот.