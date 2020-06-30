Руководство оздоровительного комплекса "Дагомыс" приняло решение не возобновлять свою деятельность в ближайшее время из-за сложной эпидемиологической обстановки. "Рамблер" рассказывает о нынешней ситуации с туристической отраслью в Сочи на фоне коронавируса.

Согласно информации на официальном сайте комплекса, сложившаяся эпидемиологическая и экономическая обстановка не позволяет открыть санаторий до 1 сентября. Все бронирования на июль и август отменены, а туристам позволят перенести отдых или вернут денежные средства. Точная дата начала функционирования "Дагомыса" остается неизвестной.

Вместе с тем в Сочи открылась треть санаториев, другие же решили пока повременить с возобновлением деятельности. Комплексы "Русь" и "Сочи" так же могут начать работать лишь осенью, а "Заполярье" сдвигает сроки открытия.

Причиной тому служит невозможность собрать справки об эпидокружении и отсутствии COVID-19. Притом все чаще туристы обращаются к частному сектору, где данные документы не требуют. Так, гостиничный бизнес набирает обороты, а санаториям необходимо выполнить 130 пунктов требований Роспотребнадзора