Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Санатории в Сочи не могут открыться из-за мер против коронавируса 

Мария Сергеева 3 часа назад
Руководство оздоровительного комплекса "Дагомыс" приняло решение не возобновлять свою деятельность в ближайшее время из-за сложной эпидемиологической обстановки. "Рамблер" рассказывает о нынешней ситуации с туристической отраслью в Сочи на фоне коронавируса.
Согласно информации на официальном сайте комплекса, сложившаяся эпидемиологическая и экономическая обстановка не позволяет открыть санаторий до 1 сентября. Все бронирования на июль и август отменены, а туристам позволят перенести отдых или вернут денежные средства. Точная дата начала функционирования "Дагомыса" остается неизвестной.
Вместе с тем в Сочи открылась треть санаториев, другие же решили пока повременить с возобновлением деятельности. Комплексы "Русь" и "Сочи" так же могут начать работать лишь осенью, а "Заполярье" сдвигает сроки открытия.
Причиной тому служит невозможность собрать справки об эпидокружении и отсутствии COVID-19. Притом все чаще туристы обращаются к частному сектору, где данные документы не требуют. Так, гостиничный бизнес набирает обороты, а санаториям необходимо выполнить 130 пунктов требований Роспотребнадзора.
О возникшей проблеме говорит гендиректор сочинского санатория "Знание" Дмитрий Богданов. На крымских пляжах сейчас практически нет мест: туристический поток достиг пика, а народ в основном снимает квартиры и номера в гостиницах, работающих нелегально. Таким образом, от запретов в основном выиграли те, кто действует подпольно в то время, как санатории вынуждены отложить возобновление деятельности.
Комментарии 3
Новости путешествий , Видео , Дмитрий Богданов , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Названы самые частые ошибки туристов в отелях
Названы самые частые ошибки туристов в отелях
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
03:44
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение