Названы сроки открытия Белоруссии для россиян

Граница между Россией и Белоруссией будет открыта в конце июля — начале августа. Такие прогноз дал посол Белоруссии в России Владимир Семашко . Его слова передает «Интерфакс».

Посол пришел к такому выводу, исходя из того, что в России наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки. Семашко уточнил, что видит отличную динамику в Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — две-три тысячи, и по всей России в целом.

По его заверениям, российские власти уже ввели определенные послабления по пересечению границы.