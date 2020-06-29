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Спрогнозированы сроки открытия белорусской границы для россиян 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Названы сроки открытия Белоруссии для россиян
Фото: Lenta.ru
Граница между Россией и Белоруссией будет открыта в конце июля — начале августа. Такие прогноз дал посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Его слова передает «Интерфакс».
Посол пришел к такому выводу, исходя из того, что в России наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки. Семашко уточнил, что видит отличную динамику в Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — две-три тысячи, и по всей России в целом.
По его заверениям, российские власти уже ввели определенные послабления по пересечению границы.
«Недавно правительство России приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам», — отметил посол.
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Новости путешествий , Другое , Владимир Семашко , Правительство РФ , Интерфакс
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