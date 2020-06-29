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Что будут требовать от туристов в Крыму по новым правилам 

Диана Товсепова 4 часа назад
Что будут требовать от туристов в Крыму
Фото: depositphotos.com
С наступлением лета все планы россиян устремились на то, чтобы попробовать все же отдохнуть во время пандемии. Поэтому сейчас особенное внимание страны приковано к отечественным курортам. Лидерами по морскому отдыху в РФ остаются Краснодарский край и Крым. При этом, как выяснил "Рамблер", в Крыму уже зафиксировали высокий уровень летних бронирований.
"У нас только оптимистические прогнозы на курортный сезон… Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%", — заявлял министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Однако не стоит забывать, что по всему миру сейчас в самом разгаре пандемия коронавирусной инфекции. Туризм уже совсем не такой как раньше и для пребывающих в Крым также пришлось предусмотреть ряд ограничений.
Оказалось, что теперь при посещении полуострова справок об отсутствии COVID-19 у вас не потребуют, но проверят вашу температуру.
"Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале", — объяснял СМИ министр.
Однако есть другие требования к туристам по соблюдению безопасности во время отдыха.
"Туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра как самое эффективное средство профилактики, в том числе перед входом в санитарные зоны, кабины для переодевания, торговые объекты, и соблюдать масочный режим в общественных местах и закрытых пространствах. То есть на пляже масочный режим соблюдать не нужно", — рассказал Волченко.
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Новости путешествий , Вадим Волченко
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