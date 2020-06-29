Что будут требовать от туристов в Крыму

С наступлением лета все планы россиян устремились на то, чтобы попробовать все же отдохнуть во время пандемии. Поэтому сейчас особенное внимание страны приковано к отечественным курортам. Лидерами по морскому отдыху в РФ остаются Краснодарский край и Крым. При этом, как выяснил "Рамблер", в Крыму уже зафиксировали высокий уровень летних бронирований.

"У нас только оптимистические прогнозы на курортный сезон… Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%", — заявлял министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Однако не стоит забывать, что по всему миру сейчас в самом разгаре пандемия коронавирусной инфекции. Туризм уже совсем не такой как раньше и для пребывающих в Крым также пришлось предусмотреть ряд ограничений.

Оказалось, что теперь при посещении полуострова справок об отсутствии COVID-19 у вас не потребуют, но проверят вашу температуру.

"Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале", — объяснял СМИ министр.

Однако есть другие требования к туристам по соблюдению безопасности во время отдыха.