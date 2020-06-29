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Россияне массово ринулись по одному направлению к морю 

Lenta.ru и ещё 8 4 часа назад
Россияне ринулись по одному направлению к морю
Фото: Lenta.ru
Российские туристы ринулись по одному направлению к морю — туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Так, по информации туристических компаний, запросы на отдых в регионе начали массово поступать сразу после 21 июня, когда в Краснодарском крае были сняты карантинные меры. В первую очередь отдыхающие бронируют заезды в июле, но при этом постепенно растет количество заявок по всей глубине сезона.
Эксперты подчеркивают, что число продаж туров превышает показатели в аналогичный период прошлого года. Предполагается, что, если отдых за границей останется для россиян по-прежнему недоступен из-за введенных на фоне распространения инфекции ограничений, рост спроса может продолжиться.
Отмечается, что всплеску популярности курорта способствовали такие факторы, как открытие объектов размещения разной вместимости, объектов туристического показа, точек общепита, а также отмена новых правил при заезде в местные санатории — в частности, необходимости предъявлять справки об отсутствии COVID-19.
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