Названы самые частые ошибки туристов в отелях

Соучредитель и гендиректор сервиса бронирования HotelTonight Сэм Шэнк в разговоре с Travel & Leisure перечислил самые частые ошибки туристов при заселении в отель и при выезде из него.

По словам эксперта, в первую очередь путешественникам следует уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах.

Кроме того, туристы должны интересоваться, существует ли возможность раннего заезда или позднего выезда из отеля, — в некоторых из них эта услуга предоставляется бесплатно. Вдобавок к этому специалист советует не пренебрегать своим комфортом во время сна:

«Я всегда запрашиваю комнату вдали от лифта, на верхних этажах, с окном на тихую улицу или двор»,

— уточнил Шэнк.

Помимо прочего эксперт также вспомнил, что туристы нередко оставляют в номерах забытые вещи, не предоставляют отелю действующую контактную информацию, не дают чаевых обслуживающему персоналу, не проверяют итоговый счет перед выселением и часто переплачивают за повышение класса обслуживания.