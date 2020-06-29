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Названы самые частые ошибки туристов при заселении в отель 

Мира Маркина 2 часа назад
Названы самые частые ошибки туристов в отелях
Фото: depositphotos.com
Соучредитель и гендиректор сервиса бронирования HotelTonight Сэм Шэнк в разговоре с Travel & Leisure перечислил самые частые ошибки туристов при заселении в отель и при выезде из него.
По словам эксперта, в первую очередь путешественникам следует уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах.
Кроме того, туристы должны интересоваться, существует ли возможность раннего заезда или позднего выезда из отеля, — в некоторых из них эта услуга предоставляется бесплатно. Вдобавок к этому специалист советует не пренебрегать своим комфортом во время сна:
«Я всегда запрашиваю комнату вдали от лифта, на верхних этажах, с окном на тихую улицу или двор»,
— уточнил Шэнк.
Помимо прочего эксперт также вспомнил, что туристы нередко оставляют в номерах забытые вещи, не предоставляют отелю действующую контактную информацию, не дают чаевых обслуживающему персоналу, не проверяют итоговый счет перед выселением и часто переплачивают за повышение класса обслуживания.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты правила заселения неженатых пар в отели Крыма.
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