Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюардессы раскрыли самые раздражающие поступки пассажиров во время пандемии 

Lenta.ru 4 часа назад
Стюардессы назвали самых раздражающих пассажиров
Фото: Lenta.ru
Об этом пишет Insider.
В первую очередь, отмечают бортпроводницы, у многих туристов возникают трудности в процессе использования средств индивидуальной защиты — некоторые их снимают во время полета, надевают неправильно или вовсе отказываются носить.
«Всегда на борту есть пассажир, который считает, что правила к нему не относятся», — посетовала сотрудница американской авиалинии.
Кроме того, по словам собеседниц издания, многие путешественники пренебрегают новыми санитарно-гигиеническими правилами — к примеру, не используют дезинфицирующие средства и постоянно касаются грязными руками лица, в том числе после посещения туалетной комнаты.
Вдобавок стюардессы признались, что их раздражает, когда туристы слишком часто просят забрать у них мусор, так как это увеличивает частоту контактов и, как следствие, повышает риск распространения инфекций. Бортпроводницы советуют клиентам в такой ситуации копить отходы и сдавать их в специально отведенное для этого время при обслуживании.
«Мойте руки, относитесь ко всем доброжелательно и никогда не кричите на стюардесс», — заключила одна из сотрудниц перевозчика, подчеркнув, что их миссия — помочь людям в сложившихся обстоятельствах путешествовать безопасно.
23 июня стюардесса американской авиакомпании показала в своем видеоблоге, как проходят ее путешествия во время пандемии коронавируса. Так, например, когда сотрудница зашла в самолет, первым делом она очистила свое рабочее место и все предметы вокруг влажными антибактериальными салфетками.
Видео дня. Город, ставший современной Атлантидой
Последние новости
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги» Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги» Трамп отправился играть в гольф во время беспорядков в США Трамп отправился играть в гольф во время беспорядков в США
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичи массово уезжают отдыхать
Москвичи массово уезжают отдыхать
Обнаженная путешественница показывает мир и себя
Обнаженная путешественница показывает мир и себя
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
В каких странах летом не ждут туристов из России
01:37
В каких странах летом не ждут туристов из России
Новости путешествий
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
03:13
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение