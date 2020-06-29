Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перечислены самые популярные ошибки туристов при заселении в отель 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Названы самые частые ошибки туристов в отеле
Фото: Lenta.ru
В сети перечислили самые популярные ошибки туристов при регистрации заезда в отель и выезда из него. Об этом в беседе с Travel & Leisure рассказал соучредитель и гендиректор сервиса бронирования HotelTonight Сэм Шэнк (Sam Shank).
По его словам, в первую очередь постояльцам необходимо заранее уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах — к примеру, о том, включены ли они в стоимость номера.
Вдобавок, считает эксперт, гостям следует интересоваться возможностью раннего заезда или позднего выезда из отеля, так как иногда запрос может быть удовлетворен без дополнительной платы. Более того, туристу не стоит пренебрегать своим комфортом во время сна. «Я всегда запрашиваю комнату вдали от лифта, на верхних этажах, с окном на тихую улицу или двор», — пояснил Шэнк.
Кроме того, оказалось, что путешественники зачастую забывают перед отъездом проверить, не оставили ли они в номере какие-либо вещи, а также не предоставляют отелю действующую контактную информацию, не дают чаевых обслуживающему персоналу, не проверяют итоговый счет перед выселением и нередко переплачивают за повышение класса обслуживания.
21 апреля гендиректор компании HotelPlanner.com Тим Хентшель перечислил главные советы для туристов в процессе выбора объекта размещения на время отпуска. В первую очередь, по его мнению, при бронировании поездки необходимо убедиться, что в отеле или рядом с ним на период пребывания не запланировано никаких масштабных мероприятий, например, развлекательных или спортивных.
Видео дня. Город, ставший современной Атлантидой
Последние новости
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги» Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги» Трамп отправился играть в гольф во время беспорядков в США Трамп отправился играть в гольф во время беспорядков в США
Комментарии
Новости путешествий , Все включено
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичи массово уезжают отдыхать
Москвичи массово уезжают отдыхать
В Турции изменят систему «все включено»
В Турции изменят систему «все включено»
Туристов унесло в Черное море на матрасе
Туристов унесло в Черное море на матрасе
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
В каких странах летом не ждут туристов из России
01:37
В каких странах летом не ждут туристов из России
Новости путешествий
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
03:13
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение