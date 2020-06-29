Отдых в Турции обернулся изоляцией из-за коронавируса

Отдых туристов, отправившихся первыми в этом летнем сезоне авиарейсами из Казахстана в Турцию, оказался омрачен. Историю неудавшейся поездки на анталийский курорт рассказала на своей странице в Фейсбуке Малика Хайруллина.

Как следует из ее поста, она прибыла в Анталью из Нур-Султана 21 июня самолетом авиакомпании Air Astana. Изначально забронированный отель в Сиде оказался не готов по санитарным нормам к приему гостей, поэтому туроператор разметил путешественников в другом — в Кемере. Но спокойно отдохнуть там удалось только первые три дня, а на четвертый туристке сообщили, что ей придется сдать тест на COVID-19, так как у кого-то из пассажиров, следовавших с ней одним рейсом, обнаружен коронавирус. После сдачи анализа в клинике Малику разместили в другом корпусе гостиницы — отдельно от других отдыхающих, пообещав, что это только на один день, пока не будут готовы результаты теста. Однако на практике изоляция растянулась на несколько дней. На обсервации, по словам туристки, оказалась и семья, прилетевшая в Анталью другим авиарейсом — из Алматы. «Нас все обходили стороной, на вопросы не отвечали, результаты тестов не сообщали. Из корпуса не выпускали. В номере не было горячей воды, Интернета. Уборка не производилась», — описывает условия своего пребывания в гостинице Малика. «Нам пригрозили неприятностями от жандармерии, если обнародуем свою историю», — добавляет она. Но как раз вмешательство СМИ помогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Репортаж о положении, в котором оказались туристы, показали на одном из телеканалов. При содействии казахстанского консульства Малику отправили авиарейсом на родину. При этом результаты теста, которые ей наконец выдали, были отрицательными. «Почему нас держали взаперти — непонятно и не поддается логике. Почему не изолировали других отдыхавших в том же отеле?» — задается вопросами туристка.

История, обнародованная путешественницей из Казахстана, вызвала живой отклик в профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум». Владелец турагентства, проживающая в Турции, Мария Шекер, которая перепостила рассказ Малики Хайруллиной, предрекает: «Сейчас будет много подобных случаев — время такое». Она рекомендует коллегам убеждать своих клиентов — поездки лучше перенести на 2021 год: «Представляете нервотрепку, если туристы с детьми окажутся запертыми в изоляции? Вас сожрут!» Впрочем, некоторые участники обсуждения полагают, что турецким курортам потребуется не так уж много времени на адаптацию к работе в новых условиях. «Пока нам дадут разрешение на поездки в Турцию, пройдёт минимум две-три недели. За это время отельеры на опыте приема казахских, украинских и прочих туристов найдут приемлемые для всех решения — как поступать при выявлении зараженных. У российских отдыхающих, вероятно, будет уже меньше проблем», — делится мнением Андрей Курилин (TEZ TOUR, Тула). А Элла Дубровская справедливо замечает — обнаружение носителей коронавируса среди отдыхающих может омрачить поездку и на отечественный курорт: «И в этом случае не обратишься к консулу, который хоть как-то попытается помочь».

Как подтвердили 28 июня казахстанские СМИ, на авиарейсе, отправившемся 21 июня из Алматы в Анталью, было выявлено четыре пассажира с коронавирусом. Они помещены в одну из клиник турецкого курорта. Остальные находившиеся на борту изолированы. Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы призвал своих соотечественников с осторожностью относиться к заграничным поездкам в период пандемии — «быть начеку и следить за своим здоровьем».