«На крымских пляжах яблоку будет негде упасть»

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Генеральные директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов высказал свое мнение о начале туристического сезона в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, полуостров ждет огромный поток туристов.

"На крымских пляжах скоро яблоку будет негде упасть!Это не голословное утверждение наивного оптимиста. Такова реальность сегодняшнего транспортного потока", — заявил Дмитрий Богданов.

Со второй половины июня аэропорт Симферополя увеличил маршрутную сеть в четыре раза.

"Полтора десятка крупнейших отечественных авиаперевозчиков уже подали заявки на крымские полеты из 46 российских городов. Сегодняшнее аэропортовское табло — просто праздник какой-то", — написал специалист.

Однако, по его мнению, у отелей есть проблема, связанная с частным сектором и теневым размещением туристов.

"Размещать гостей в санаториях и пансионатах разрешено только с начала следующего месяца. Получается, народ валит по квартирами и мини-пансионатам, работающим «в серую», без налогов и любого другого госконтроля. Масштабы такого бизнеса, по факту нелегального, в Крыму потрясают воображение".

Дмитрий Богданов отметил, что такая же ситуация в Сочи.