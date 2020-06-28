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«Скоро яблоку будет негде упасть»: эксперт высказался о туризме в Крыму 

Анастасия Иванова 5 часов назад
«На крымских пляжах яблоку будет негде упасть»
Фото: depositphotos.com
Генеральные директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов высказал свое мнение о начале туристического сезона в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам специалиста, полуостров ждет огромный поток туристов.
"На крымских пляжах скоро яблоку будет негде упасть!Это не голословное утверждение наивного оптимиста. Такова реальность сегодняшнего транспортного потока", — заявил Дмитрий Богданов.
Со второй половины июня аэропорт Симферополя увеличил маршрутную сеть в четыре раза.
"Полтора десятка крупнейших отечественных авиаперевозчиков уже подали заявки на крымские полеты из 46 российских городов. Сегодняшнее аэропортовское табло — просто праздник какой-то", — написал специалист.
Однако, по его мнению, у отелей есть проблема, связанная с частным сектором и теневым размещением туристов.
"Размещать гостей в санаториях и пансионатах разрешено только с начала следующего месяца. Получается, народ валит по квартирами и мини-пансионатам, работающим «в серую», без налогов и любого другого госконтроля. Масштабы такого бизнеса, по факту нелегального, в Крыму потрясают воображение".
Дмитрий Богданов отметил, что такая же ситуация в Сочи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в РФ изменились правила для отдыха на курортах.
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Новости путешествий , Дмитрий Богданов
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