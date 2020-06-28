Названы российские альтернативы зарубежным курортам

Эксперты назвали пять туристических мест в России, где можно заняться серфингом, хайкингом, экотуризмом, а также регионы для гурманов и любителей спа, сообщает Booking.com.

По данным исследования компании, которой проводилось с марта по апрель 2020 года, фокус предпочтений россиян сместился в сторону дома: их стремление остановиться в объектах размещения внутри страны значительно возросло в 2020 году (61 процентов) по сравнению с предыдущим годом (39 процентов).

"Очевидно, что Бали не единственное место для серфинга на больших волнах, и не только в Альпах можно вдоволь насладиться великолепными видами с вершин склонов, — пишут эксперты. — А если россияне хотят посетить национальные парки, им совсем не обязательно копить на поездку в Соединенные Штаты. Все это есть и в России, и поездки в эти малоизведанные уголки могут принести столько же удовлетворения и радости, как и их заграничные альтернативы".

Серфинг на Камчатке

Среди всех мест для серфинга в России Камчатка наиболее интересна — там можно круглый год ловить волну на фоне заснеженных вулканов. Правда, пПоскольку температура воды не поднимается выше десяти градусов, без гидрокостюма не обойтись. Но в качестве бонуса для искателей приключений — знакомство с местными морскими львами и тюленями. Несмотря на свои внушительные размеры, эти животные не опасны: они любопытны и любят наблюдать за "гребцами на доске".

Основным местом для серфинга на Камчатке считается длинный Халактырский пляж с черным вулканическим песком, огромными волнами и видом на монументальные вулканы.

Хайкинг в Алтайских горах

Алтайские горы, расположенные недалеко от российской границы с Казахстаном, Монголией и Китаем, часто называют "сибирской Швейцарией", "русским Тибетом" и даже Новой Зеландией благодаря их живописному ландшафту. В этом горном массиве есть все как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ищет уединения: озера, кристально чистые источники, снежные вершины и бескрайние долины, покрытые полевыми цветами.

Эксперты советуют остановиться в районе Телецкого озера. Его умопомрачительные пейзажи — один из лучших способов познакомиться с Алтайскими горами.

Наблюдение за дикой природой в Карелии

Национальный парк "Паанаярви" — один из сохраненных уголков дикой природы на самом севере Карелии, недалеко от границы с Финляндией. Благодаря близкому расположению к Полярному кругу, осенью, зимой и весной посетители смогут своими глазами увидеть северное сияние. В любое время года — нетронутые леса, сохранившие многие виды растений и животных, горные вершины, разделенные глубокими ущельями, и красивое озеро Паанаярви, образованное в разломах скального основания.

На территории нацпарка доступны для бронирования деревянные домики и стоянка для палатки, однако при желании можно также остановиться за пределами "Паанаярви".

Гастрономический туризм во Владивостоке

Три четверти путешественников (75 процентов), опрошенных компанией, по всему миру отмечают, что при выборе места для отдыха они принимают во внимание особенности местной кухни. Владивосток завоевал популярность среди гастро-туристов своими деликатесами из свежих морепродуктов и паназиатскими ресторанами. Гармонично сочетающая в себе западные и восточные кулинарные традиции, местная кухня с широким ассортиментом крабов, мидий, морских огурцов, гребешков и других морепродуктов может удивить даже самых искушенных гурманов.

Посещение спа-отелей Северного Кавказа

Известный впечатляющим разнообразием минеральных вод и горным целебным климатом, регион Кавказских Минеральных Вод сравнивают с такими курортами, как Монтекатини Терме, Баден-Баден и Эвиан. Популярность Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска объясняется уникальными минеральными источниками, живописным горным ландшафтом, мягким климатом, а также лечебными грязями озера Тамбукан. Это регион принимает туристов, желающих набраться сил и поправить свое здоровье, с начала XIX века.