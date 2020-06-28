В Европе изменили правила для авиапассажиров

В период пандемии COVID-19 авиапассажиры в европейских странах обязаны носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь. О новых, измененных правилах для авиапассажиров рассказало издание Deutsche Welle.

Согласно инструкциям Европейского союза , менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску, поскольку досмотр багажа и регистрация занимают обычно более четырех часов. Пассажиры, которые не могут носить медицинские маски по медицинским соображениям, получают исключение из этого правила.

При досмотре багажа пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки на полу. Правило, позволяющее брать в ручную кладь только одну сумку, должно ускорить процесс досмотра и минимизировать риск заражения коронавирусом в аэропорту.