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Глава Ростуризма предложила продлить курортный сезон в стране 

Vse42.ru 4 часа назад
В России хотят продлить курортный сезон
Фото: Vse42.ru
Стали известны возможные сроки восстановления туристической отрасли в России на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая также предложила регионам страны проработать вопрос о продлении курортного сезона в 2020 году.
Так, по словам официального представителя ведомства Зарины Догузовой, туризм может восстановиться немного раньше, чем к концу 2021 года. Она предположила, что это произойдет в следующем году к началу весны.
Кроме того, Догузова выступила с предложением относительно курортного сезона в 2020 году, которым могут заняться представители гостиничного бизнеса и туроператоры совместно с регионами РФ.
мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года, — сказала глава Ростуризма, приводит ее слова ТАСС.
Также по идее Догузовой, российские туроператоры смогут предложить гражданам для отдыха интересные локации в родной стране. Таким образом, по словам руководителя ведомства, россияне, которые из-за карантинных ограничений не смогли отправиться в запланированные поездки, смогут сделать это осенью 2020 года.
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Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм , ИТАР-ТАСС
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