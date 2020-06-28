В России хотят продлить курортный сезон

Стали известны возможные сроки восстановления туристической отрасли в России на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова , которая также предложила регионам страны проработать вопрос о продлении курортного сезона в 2020 году.

Так, по словам официального представителя ведомства Зарины Догузовой, туризм может восстановиться немного раньше, чем к концу 2021 года. Она предположила, что это произойдет в следующем году к началу весны.

Кроме того, Догузова выступила с предложением относительно курортного сезона в 2020 году, которым могут заняться представители гостиничного бизнеса и туроператоры совместно с регионами РФ.

мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года, — сказала глава Ростуризма, приводит ее слова ТАСС.

Также по идее Догузовой, российские туроператоры смогут предложить гражданам для отдыха интересные локации в родной стране. Таким образом, по словам руководителя ведомства, россияне, которые из-за карантинных ограничений не смогли отправиться в запланированные поездки, смогут сделать это осенью 2020 года.