Тунис открылся для туристов 

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Тунис объявил о возобновлении туристического сезона, передает «Интерфакс».

Страна открыла свои сухопутные, морские и воздушные границы. Воздушное сообщение установлено с несколькими европейскими столицами, включая Париж, Рим и Женеву.

Министр туризма страны Мухаммед Али Туми подтвердил, что Всемирная туристская организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок.

В стране выявлено лишь 1064 случая заразившихся коронавирусом и зарегистрировано 50 смертей от COVID-19.

Тунис — первая арабская страна, объявившая о нулевом приросте новых случаев заболевания в ряде регионов.