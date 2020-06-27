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Тунис открылся для туристов 

BFM.RU и ещё 3 27 минут назад
Тунис объявил о возобновлении туристического сезона, передает «Интерфакс».
Страна открыла свои сухопутные, морские и воздушные границы. Воздушное сообщение установлено с несколькими европейскими столицами, включая Париж, Рим и Женеву.
Министр туризма страны Мухаммед Али Туми подтвердил, что Всемирная туристская организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок.
В стране выявлено лишь 1064 случая заразившихся коронавирусом и зарегистрировано 50 смертей от COVID-19.
Тунис — первая арабская страна, объявившая о нулевом приросте новых случаев заболевания в ряде регионов.
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Новости путешествий , Мухаммед Али , Интерфакс
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