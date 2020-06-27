В РФ изменили правила приема туристов в санаториях

Россияне, отдыхающие в санаториях, больше не будут должны в обязательном порядке предъявлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Однако теперь им потребуется документ, который подтвердит отсутствие контакта с заболевшими коронавирусом в течение двух недель до заезда. Соответствующие изменения внес Роспотребнадзор в свои рекомендации о работе санаториев. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Кроме того, теперь отдыхающих разрешается заселять по двое в номер. Раньше гостей рекомендовалось размещать лишь по одному. Но это правило не касалось членов одной семьи, сопровождающих и людей, которые проживают вместе.

Также в санаториях теперь разрешено проводить групповые процедуры, однако только при соблюдении социальной дистанции.