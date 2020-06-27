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В России изменили правила приема туристов в санаториях 

runews24.ru и ещё 21 50 минут назад
В РФ изменили правила приема туристов в санаториях
Фото: Depositphotos
Россияне, отдыхающие в санаториях, больше не будут должны в обязательном порядке предъявлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19.
Однако теперь им потребуется документ, который подтвердит отсутствие контакта с заболевшими коронавирусом в течение двух недель до заезда. Соответствующие изменения внес Роспотребнадзор в свои рекомендации о работе санаториев. Документ опубликовали на сайте ведомства.
Кроме того, теперь отдыхающих разрешается заселять по двое в номер. Раньше гостей рекомендовалось размещать лишь по одному. Но это правило не касалось членов одной семьи, сопровождающих и людей, которые проживают вместе.
Также в санаториях теперь разрешено проводить групповые процедуры, однако только при соблюдении социальной дистанции.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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