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В каких странах этим летом решили не ждать туристов из России 

TURIZM.RU 4 часа назад
В каких странах летом не ждут туристов из России
Фото: TURIZM.RU
Итак, 1 июля чуда не произойдет, в Европу россияне не поедут. А Европа — это не только Германия, Франция или Австрия, но и, что важно в летнем сезоне, пляжные средиземноморские Греция, Италия, Испания и т. п.
Причина, увы, банальна — европейцы не уверены в нашей благополучной эпидемиологической ситуации. Ведь вирус в России начал распространяться позже, чем в европейских государствах, поэтому нам надо дать еще время, чтобы «выздороветь окончательно».
Но мы не одни такие. Евросоюз отказал во въезде также жителям США и Бразилии.
Но и Европа не единственная, где нас не ждут в ближайшее время, несмотря на громкие заявления с высоких трибун. Например, продлили сроки запрета на въезд россиянам Турция и Тунис.
Турция начинает проявлять активность по отношении к России уже в середине июля. Напомним, что на эти даты «Турецкие авиалинии» поставили свои первые рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Но наиболее реальным выглядит начало авиасообщения между нашими странам в августе. Подтверждает это расписание «Аэрофлота» с вылетами из Москвы в Стамбул с 1 августа. Стоимость билетов начинается от 9 428 рублей в одну сторону.
Тунис открывает границы для иностранцев 27 июня, но россиян в числе первых туристов в Суссе и Хаммамете точно не будет. Как и многие другие страны мира Тунис провел собственную классификацию государств по уровню распространения и угрозы COVID-19. Увы, Россия оказалась в самой последней «красной» группе. То есть до возобновления туризма на курорты севера Африки нам еще далеко. А ведь в прошлом, 2019 году, Тунис посетили более 635 тысяч наших соотечественников.
Не ждут россиян раньше начала бархатного сезона и на Кипре. Уже заявили об отказе пропускать граждан России на свои территории власти Финляндии, Чехии и Черногории.
Так что для проведения отпуска этим летом нам остаются только наши родные южные курорты.
Но выяснилось, что задавленные новыми требованиями Роспотребнадзора, российские санатории и отели на побережье Черного моря, да и, пожалуй, по всех стране, оказались не готовы к потоку гостей. Выполнить все рекомендации, связанные с усилением санитарной безопасности — очень затратно и часто совсем не окупаемо. Закупка дополнительного оборудования, проведение регулярного тестирования, увеличение штата — это только верхняя часть айсберга.
Да и сами туристы неоднозначно относятся к перспективе находиться на отдыхе в масках, обедать и ужинать в номерах, соблюдать другие ограничения. Многие выбрали выжидательную тактику. Потому и загрузка наших объектов размещения пока не более 20-30%. И это в условиях недоступности зарубежных курортов.
Сами же санатории и пансионаты, понимая, что в ближайшие недели загрузка вряд ли увеличится до оптимальной, также не спешат открываться. В Крыму лишь половина отелей подтвердила желание и готовность принимать гостей уже сейчас. Аналогичная ситуация и в других регионах.
Так что перед тем, как отправиться в забронированный отель, обязательно проверьте, начал ли он работать.
Официально летний туристический сезон в России начнется в этом году 1 июля.
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Комментарии 1
Новости путешествий , Билеты в Крым , Turkish Airlines , ЕС , Аэрофлот , Роспотребнадзор
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